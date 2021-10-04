Bursa'da Adem P. isimli şahıs bir arazide ölü bulundu
Bursa'da Adem P. isimli şahıs boş bir arazide ölü bulundu, Adem P'nin cesedinin yaklaşık 2 metre uzağında bir tabanca bulundu.
Bursa'da bir kişi tabancayla öldürülmüş halde bulundu.
Merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 4. Ay Sokak'ta boş arazide bir kişiyi yerde hareketsiz gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem P. olduğu anlaşıldı.
Savcının yaptığı incelemenin ardından Adem P'nin cesedinin yaklaşık 2 metre uzağında bir tabanca ve bir boş kovan bulundu.
Adem P'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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