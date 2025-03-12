Bursa’da aile içi intikam planı: Kardeşlerinden dayak yedi, tetikçi tutup aracını kurşunlattı!
Bursa'da aile otelinin işletilmesi konusunda kardeşleriyle anlaşmazlık yaşayan Cevzet Ö., Vedat Ö. ve Servet Ö. tarafından otel lobisinde darbedildi. Hastanede tedavi gören Cevzet Ö., taburcu olduktan sonra intikam almak için 3 tetikçi tuttu. Kardeşi Vedat Ö.'nün aracına silahlı saldırı düzenleten Cevzet Ö. ve tetikçiler, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Bursa’nın Kestel ilçesinde, aile otelinin işletilmesi nedeniyle çıkan anlaşmazlık intikam planına dönüştü. İstanbul'dan Bursa'ya gelen Cevzet Ö., otelde konuşmaya çalıştığı kardeşleri Vedat Ö. ve Servet Ö. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Cevzet Ö., elinde silah bulunan kardeşleri tarafından otel lobisinde dövüldü.
Kaburgalarında kırıklar oluşan ve vücudunda ciddi yaralar bulunan Cevzet Ö., hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Vedat Ö. ve Servet Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Hastaneden taburcu olan Cevzet Ö., intikam almak için para karşılığında anlaştığı Çağatay Çakılcı, Mertcan Sezer ve Eray Yılmaz isimli üç tetikçiye, kardeşi Vedat Ö.'nün aracını kurşunlattı.
Silahlı saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, Cevzet Ö. ve tetikçileri gözaltına aldı. Şüpheliler, "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kayda Geçsin' ekibi kanaldan ayrıldığını açıkladı!
- Ankara-Tel Aviv gerginliği NATO'ya sıçradı!
- İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında diploma diyaloğu
- Televizyondaki abla
- ‘En beğendiğim maddesi, 5'inci madde’
- 'Adaylık kimsenin tapulu mülkü değil ki'
- SDG-Suriye anlaşmasına ilişkin ilk açıklama!
- Erdoğan'ın Sarayı'nda israf düzeni
- Sürücüler dikkat! Beyaz far tarihe karışıyor...
- Bahçeli’nin, Öcalan'a ‘kurucu önder’ tanımlamasına tepki