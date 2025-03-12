Bursa’da aile içi intikam planı: Kardeşlerinden dayak yedi, tetikçi tutup aracını kurşunlattı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:23

Güncelleme: 12.03.2025 - 12:23

Bursa’nın Kestel ilçesinde, aile otelinin işletilmesi nedeniyle çıkan anlaşmazlık intikam planına dönüştü. İstanbul'dan Bursa'ya gelen Cevzet Ö., otelde konuşmaya çalıştığı kardeşleri Vedat Ö. ve Servet Ö. ile tartıştı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Cevzet Ö., elinde silah bulunan kardeşleri tarafından otel lobisinde dövüldü.

Kaburgalarında kırıklar oluşan ve vücudunda ciddi yaralar bulunan Cevzet Ö., hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Vedat Ö. ve Servet Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. Hastaneden taburcu olan Cevzet Ö., intikam almak için para karşılığında anlaştığı Çağatay Çakılcı, Mertcan Sezer ve Eray Yılmaz isimli üç tetikçiye, kardeşi Vedat Ö.'nün aracını kurşunlattı.

Silahlı saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, Cevzet Ö. ve tetikçileri gözaltına aldı. Şüpheliler, "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.