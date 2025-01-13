Akrabalarını arayıp 'İntikamı aldım' demiş! Sultangazi'deki cinayette yeni gelişme: 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:36

Güncelleme: 13.01.2025 - 12:40

Sultangazi, İsmetpaşa mahallesinde 9 Ocak Perşembe günü saat 08.30 sıralarında İmam Bozkurt, sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Polis olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde saldırının Ferhat İ. adlı şüpheli tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti.

Poliste 10'u kasten yaralama olmak üzere toplam 20 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Ferhat İ.’nin Sakarya'ya kaçtığı tespit edilmiş, şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

'İNTİKAMI ALDIM'

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusunda olay sırasında, kaçmasına yardımcı olduğu tespit edilen R.A.’nın yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2’ye yükselmişti.

Polis yaptığı araştırmada 2023'te Diyarbakır’da yaşanan bir olayda İmam Bozkurt’un Ferhat İ.’yi ayaklarından vurduğu, son saldırının bu olayın intikam saldırısı olduğu belirlendi.

Şüphelinin Ferhat İ.’nin İmam Bozkurt’u öldürmesinin ardından Diyarbakır’da bulunan akrabalarını arayarak 'İntikamı aldım' dediği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.