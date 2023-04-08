AKP'de 'üç dönem' kavgası
AKP’de “3 dönem kuralı” nedeniyle genel başkan vekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım arasında “tartışma yaşandığı” belirtiliyor. Kurtulmuş, “İstisna olmasın” diyor, Yıldırım ise buna karşı çıkıyor.
AKP’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimde “katı şekilde uygulayacağı” belirtilen “3 dönem kuralı” ile ilgili AKP genel başkan vekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım “tartışma yaşandığı” belirtiliyor.
Yıldırım’ın, “kuralın kesin olarak uygulanması halinde TBMM’deki pek çok deneyimli ismin kadro dışı kalacağı ve AKP’nin deneyimli isimlere bu süreçte daha fazla ihtiyacının olduğu” itirazını yaptığı ileri sürülüyor. Kurtulmuş’un ise “3 dönem kuralının kesin bir şekilde uygulanmasından yana olduğu” ifade ediliyor.
TBMM’de AKP’li vekillerden 73’ünün bu kurala takıldığı da belirtilmişti. Genel merkezde ise genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Mehmet Özhaseki gibi isimlerin de “üç dönem kuralına takılanlar olduğu” ifade edilmişti.
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