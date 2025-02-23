Yer Bursa... 21 yaşındaki Seher, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti!

Bursa’da 21 yaşındaki Seher T., kaldığı apartmanın 8’inci katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yer Bursa... 21 yaşındaki Seher, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 11:49

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Dikçeşme Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Seher T., kaldığı apartmanın 8’inci kat balkonundan aşağı düştü.

Sesi duyan yurttaşlar durumu 112 Acil Servis Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 21 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Seher T.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Genç kızın yakın arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.


Etiketler: #Bursa #apartman #düştü

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