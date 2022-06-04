Bursa'da amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, amcaları tarafından vurulan iki kardeş hayatını kaybetti.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan amca M.G. (50)'nin bağ evine giden yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından amca M.G. yeğenlerini silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan 2 kardeş kanlar içerisinde kalırken sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kardeşe yaptığı ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipler olay yerinden kaçan amca M.G.'yi aramak için çalışma başlattı.
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