Samsun'da dehşet olay... Öldürdü, polis takibinde intihar etti!
Atakum ilçesinde Mert Okumuş, tartıştığı arkadaşı Arzu Açıkgöz’ü tabancayla başından vurarak öldürdü. Açıkgöz’e ait otomobille kaçan Okumuş, polis ile yaşanan takip sonucu yakalanacağını anlayınca seyir halindeyken aynı tabancayla kendi başına da ateş edip intihar etti.
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi 3382. Sokak'ta dün saat 19.00 sıralarında dehşet bir olay meydana geldi.
İddiaya göre; Mert Okumuş (24), arkadaşı Arzu Açıkgöz’ün (47) evine gitti. İkili arasında bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert Okumuş, üzerinde bulunan tabanca ile Arzu Açıkgöz’ün başına 2 el ateş etti.
Arzu Açıkgöz kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise kadına ait otomobille olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arzu Açıkgöz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise Mert Okumuş’un kaçtığı 55 AHP 964 plakalı otomobili takibe aldı.
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ
Şüpheli Ordu istikametine ilerlerken, Canik ilçesine bağlı Devgeriş Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üzerinde sıkıştırıldı. Yakalanacağını anlayan Okumuş, seyir halinde iken aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Kontrolden çıkan otomobil biri polis aracı olmak üzere 4 araca çarparak dururken, yapılan kontrolde Okumuş’un da yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada bir polis memuru da elinden yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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