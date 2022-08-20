Bursa'da araç ters döndü: 1'i ağır 4 yaralı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:23

Bursa'da Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 16 JBA 28 plakalı hafif ticari araç, Acemler istikametinden Çevre Yolu Bulvarı'na girişte kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.