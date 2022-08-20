Bursa'da araç ters döndü: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'da hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilip ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:23
Bursa'da araç ters döndü: 1'i ağır 4 yaralı
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Bursa'da Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı'nda meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı 16 JBA 28 plakalı hafif ticari araç, Acemler istikametinden Çevre Yolu Bulvarı'na girişte kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç, ters döndü. Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


Bursa Osmangazi trafik kazası

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