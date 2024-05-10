Bursa'da arıza yapınca yolda duran TIR'a hafif ticari araç çarptı: 1 ölü

Bursa'da arızalanınca yol ortasında duran TIR'a arkasından gelen hafif ticari araç hızla çarptı. Hafif ticari araçta sıkışan sürücü İlhan Ulaş (43) olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü M.P. (24) ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 08:21
Bursa'da arıza yapınca yolda duran TIR'a hafif ticari araç çarptı: 1 ölü
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Yiğithan HÜYÜK/ BURSA, (DHA)- 

Kaza, saat 01.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan M.P. yönetimindeki 47 PJ 445 plakalı TIR'ın henüz belirlenemeyen sebeple arızalanınca yol ortasında durdu. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan İlhan Ulaş yönetimindeki 16 BCF 149 plakalı hafif ticari araç, TIR'a hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altında kalan hafif ticari aracın sürücüsü İlhan Ulaş, araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçta sıkışan sürücü İlhan Ulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ulaş'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, TIR sürücüsü M.P. ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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