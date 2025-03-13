Bursa'da 'arkadaş' tartışması: Bir kişi vuruldu, şüpheliler kaçtı

Bursa'da B.Ö., 3 arkadaşıyla birlikte oturduğu sırada çıkan tartışmada yaşanan arbede sırasında kimin tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunla ayağından yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da 'arkadaş' tartışması: Bir kişi vuruldu, şüpheliler kaçtı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 23:37

Olay saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana geldi.

B.Ö. ile 3 arkadaşı ağaçlıklı alanda oturdukları sırada henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında B.Ö., kimin tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabanca ile bacağından vuruldu.

YARDIM İSTEDİ

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan B.Ö. ise güçlükle evlerin bulunduğu alana giderek yardım istedi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Etiketler: #arbede #arkadaş #Sağlık

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında 'diploma' diyaloğu: 'Adamın üniversite arkadaşını görmedi bu millet, bunu sordun mu cumhurbaşkanına?'

Ekrem İmamoğlu ve Candaş Tolga Işık arasında 'diploma' diyaloğu: 'Adamın üniversite arkadaşını görmedi bu millet, bunu sordun mu cumhurbaşkanına?'
Ece Gürel'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: 'Ece'ye tuvaletleri temizlettiler'

Ece Gürel'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: 'Ece'ye tuvaletleri temizlettiler'
Oğuzhan Alpdoğan'dan grevdeki eski mesai arkadaşlarına destek ziyareti

Oğuzhan Alpdoğan'dan grevdeki eski mesai arkadaşlarına destek ziyareti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler