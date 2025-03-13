Bursa'da 'arkadaş' tartışması: Bir kişi vuruldu, şüpheliler kaçtı

Yayınlanma: 13.03.2025 - 23:37

Güncelleme: 13.03.2025 - 23:37

Olay saat 20.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesinde meydana geldi.

B.Ö. ile 3 arkadaşı ağaçlıklı alanda oturdukları sırada henüz bilinmeyen nedenle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında B.Ö., kimin tarafından ateşlendiği henüz öğrenilemeyen tabanca ile bacağından vuruldu.

YARDIM İSTEDİ

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan B.Ö. ise güçlükle evlerin bulunduğu alana giderek yardım istedi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı B.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.