Bursa’da bağ evine uyuşturucu baskını: Gözaltılar var!
İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin bir bağ evine düzenlediği baskında uyuşturucu içerken suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı’na yapılan bir ihbarda, kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir bağ evinde toplanan kişilerin uyuşturucu kullandıkları bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin söz konusu adrese yaptığı baskında bağ evinde uyuşturucu kullanan 8 kişi suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada ise; 20 gram esrar, 15 gram metanfetamin, 3 adet ‘payp’ olarak bilinen uyuşturucu içme aparatı ve çeşitli uyuşturucu kullanım materyalleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) adlı şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #bağ evi #gözaltı #İnegöl #uyuşturucu
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