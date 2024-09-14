Bursa'da, bariyerlere çarpan motosikletli kurye kurtarılamadı: Bir ayrıntı yürekleri dağladı...

Bursa'da, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletli kurye Murat Erkılıç, yaşamını yitirdi. Erkılıç'ın kaskının takılı olmadığı öğrenildi.

Bursa'da, bariyerlere çarpan motosikletli kurye kurtarılamadı: Bir ayrıntı yürekleri dağladı...
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DHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 06:59

Feci kaza, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi.

Ankara istikametinde plakasız motosiklet ile seyir halinde olan motosikletli kurye Murat Erkılıç, direksiyon kontrolünü yitirip bariyerlere çarptı. Kaskı takılı olmayan sürücü yaklaşık 23 metre, devrilen motosiklet ise 70 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Erkılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Erkılıç'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

PELUŞ AYI DİKKAT ÇEKTİ

Erkılıç'ın motoruna bağlı peluş ayı ise dikkat çekti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 

 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Adli Tıp #kurye

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