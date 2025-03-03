Günlerdir haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
Çorum’un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyünde, yalnız yaşayan Penbe Yalçınkaya’dan (76) bir süredir haber alamayan yakınları kontrol amacıyla evine gitti.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Eve giremeyen Yalçınkaya’nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Yalçınkaya’nın cansız bedenine ulaştı.
Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #çorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı seçim anketini paylaştı
- 'İmralı' sürecinde amaç açığa çıktı!
- Saray'dan çok konuşulacak 'Yavaş' çıkışı
- Edip Akbayram hayatını kaybetti
- Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim hakkında flaş gelişme
- Üsküdar'da Nevzat Tarhan programı iptal edildi
- ‘O Ses Türkiye’den ayrıldı’ iddiası: İzleyici ifşa etti!
- ‘İYİ Parti’den istifa eden vekil, CHP’ye katılıyor’
- Edip Akbayram'dan kötü haber
- İddia: Bahçeli'den, Demirtaş'a telefon