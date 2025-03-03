Günlerdir haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu

Çorum’un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Günlerdir haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:42

Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyünde, yalnız yaşayan Penbe Yalçınkaya’dan (76) bir süredir haber alamayan yakınları kontrol amacıyla evine gitti.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Eve giremeyen Yalçınkaya’nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Yalçınkaya’nın cansız bedenine ulaştı.

Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #çorum

İlgili Haberler

Çorum'da 'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan aktı: 22 yaşındaki Samet bıçaklandı!

Çorum'da 'Ne bakıyorsun' tartışmasında kan aktı: 22 yaşındaki Samet bıçaklandı!
Çorum'da iddia üzerine metruk eve girdiler, cesetle karşılaştılar!

Çorum'da iddia üzerine metruk eve girdiler, cesetle karşılaştılar!
Çorum'dan kupaya 3 puanla veda

Çorum'dan kupaya 3 puanla veda
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler