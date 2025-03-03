18 yaşındaki genç, site bahçesinde ölü bulundu

Yayınlanma: 03.03.2025 - 20:33

Güncelleme: 03.03.2025 - 20:33

Yalım Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde yerde hareketsiz halde bir kişi olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, hareketsiz halde bulunan kişinin Enes Sait E. (18) olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.