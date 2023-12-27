Bursa'da beton dökülen inşaatın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın, beton döküldüğü sırada çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı.
Akhisar Mahallesi 161. Sokak'taki bir binanın inşaatında, birinci kat beton atıldığı sırada kalıpların devrilmesiyle çökme meydana geldi.
İşçilerden Menzeher (43), Murat (24) ve Zülküf Acar (30), Necmettin Albayrak (58), Emsal Çeçen (52) ve Murat Günden (44) kalıpların altında kalarak yaralandı.
İtfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından göçük altından çıkarılan 6 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski TGRT Spikeri sessizliğini bozdu
- Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
- Kabine toplantısı iptal edildi
- Asgari ücrette Erdoğan 'sürpriz'i
- Somali Cumhurbaşkanının oğlu hapisle yargılanacak
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
- Bir Panathinaikos hamlesi de Acun Ilıcalı'dan!
- AYM üyelerine 'gözaltı' esprisi
- AYM'den 'Can Atalay' açıklaması
- 'Bu evler zengin evleri'