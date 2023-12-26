Son dakika... Kadıköy'de bina çöktü: Bir işçi enkaz altında kaldı!
Son dakika haberi... Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde yıkım sırasında bir bina çöktü. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan işçi, hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta bulunan binada, yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralı işçinin, ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
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