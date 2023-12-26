Son dakika... Kadıköy'de bina çöktü: Bir işçi enkaz altında kaldı!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:43

Güncelleme: 26.12.2023 - 15:10

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesi Neşe Sokak'ta bulunan binada, yıkım sırasında çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında kalan işçiyi yaralı olarak çıkardı. Yaralı işçinin, ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.