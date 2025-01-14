Bursa'da beton mikser devrildi: 1 kişi yaralandı!

İnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin 46 yaşındaki sürücüsü Yasin A., yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da beton mikser devrildi: 1 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 15:49

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kalburt ile Cerrah mahalleleri arasındaki yolda saat 14.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Yasin A.’nın (46) kontrolünü yitirdiği 16 KBU 13 plakalı beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yasin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Beton mikseri #Bursa #kaza #sürücü

İlgili Haberler

Kırklareli'ni 'kış' vurdu... Kar küreme aracı devrildi: Yaralılar var...

Kırklareli'ni 'kış' vurdu... Kar küreme aracı devrildi: Yaralılar var...
Şırnak'ta sondaj aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta sondaj aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Esenyurt'ta 'talaş' yüklü kamyon devrildi: Şoför kazayı ucuz atlattı

Esenyurt'ta 'talaş' yüklü kamyon devrildi: Şoför kazayı ucuz atlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler