Bursa'da beton mikser devrildi: 1 kişi yaralandı!
İnegöl ilçesinde devrilen beton mikserinin 46 yaşındaki sürücüsü Yasin A., yaralandı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kalburt ile Cerrah mahalleleri arasındaki yolda saat 14.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Yasin A.’nın (46) kontrolünü yitirdiği 16 KBU 13 plakalı beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Yasin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Beton mikseri #Bursa #kaza #sürücü
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