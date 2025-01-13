Kırklareli'ni 'kış' vurdu... Kar küreme aracı devrildi: Yaralılar var...
Kırklareli'nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kırklareli'nde kar küreme aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dün başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.
ARAÇLAR YOLDA KALDI
Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yolda biriken kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.
Bölgede çalışmalarını sürdüren Karayolları 15. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı Mahyatepe mevkisinde devrildi.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kazada sürücü ile araçta bulunan bir personel yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.
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