Tunceli'de, Milli Park'taki yangın 12 saat sonra söndürüldü

06 Eylül 2022 Salı, 13:25

Munzur Vadisi sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Arazinin sarp ve mayınlı alan olması nedeniyle ekipler, iş makineleriyle yangını kontrol altına almak için güvenlik şeridi oluşturdu. İlk müdahale araçları ve arazözlerin desteği ile 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalarla 12 saatin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.