Tunceli'de, Milli Park'taki yangın 12 saat sonra söndürüldü
Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınında dün çıkan orman yangını, 12 saat sonra söndürüldü.
Munzur Vadisi sınırları içerisinde yer alan Aşağıtorunoba köyü yakınlarında dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Arazinin sarp ve mayınlı alan olması nedeniyle ekipler, iş makineleriyle yangını kontrol altına almak için güvenlik şeridi oluşturdu. İlk müdahale araçları ve arazözlerin desteği ile 6 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yapılan çalışmalarla 12 saatin ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.
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