Şehit Şeyda Yılmaz'ın devre arkadaşları lokma dağıttı

İstanbul'da Yunus Emre Geçti'nin (19) şehit ettiği polis memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) anısına devre arkadaşları tarafından Ankara Hacı Bayram Camii'nde Kur'an-ı Kerim okutulup, lokma dağıtıldı.

Şehit Şeyda Yılmaz'ın devre arkadaşları lokma dağıttı
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DHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 16:51

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti'nin gözaltına alınması sırasında çıkan arbedede şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına, Hacı Bayram Camii'nde öğlen namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Yılmaz'ın Akyurt Meslek Eğitim Merkezi'nden devre arkadaşları ve hocaları, cami avlusunda vatandaşlara lokma dağıttı. Yakalarına Yılmaz'ın fotoğrafını asan bazı arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazı çıkışında, lokma ikramını alan vatandaşlar, Yılmaz'ın şehit edilmesine tepki gösterdi.


Etiketler: #Şeyda Yılmaz

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