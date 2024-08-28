Bursa'da bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.
İpekyolu Mahallesi'nde S.K. ile oğlu A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, babasını bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde hayatını kaybeden S.K'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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