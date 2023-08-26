Bursa’da çatıdan düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Bursa’da bir apartmanın çatısında tadilatla uğraşan işçi dengesini kaybedip yaklaşık 6 metreden düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldıran işçi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 12:16
Bursa’da çatıdan düşen 22 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde tadilat için bir apartmanın çatısına çıkan Alaattin Medet (22) çalıştığı esnada dengesini kaybetti.

Yaklaşık 6 metrede yere düşen 22 yaşındaki işçiyi gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Medet hemen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Burada ameliyata alınan Medet, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


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İşçi Bursa

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