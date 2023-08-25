Yapı Merkezi işçileri 11 gündür grevde: 'Büyük direneceğiz, büyük kazanacağız'

Ücretlerini alamadıkları için grevde olan Yapı Merkezi işçileri direnişlerine devam ediyor. Grevde 11. güne giren işçiler, "Büyük direneceğiz, büyük kazanacağız" diyerek haklarını istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:00
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Türkiye’den Tanzanya’ya giden ve demir yolu inşaatında çalışan Yapı Merkezi işçileri, 7 aydır ücretlerini alamadıkları için greve çıkarken, DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası da Türkiye'de yaptıkları eylemlerle işçilerin ücretlerinin ödenmesini istiyor.

GREV 11. GÜNÜNDE

Sahaya inen işçiler haklarını talep ederken; direnişte 11 gün de geride kaldı.

Dev Yapı-İş Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Direnişimizin 11. günündeyiz. İlk gün gibi aynı coşku ve heyecanla devam ediyor. Büyük direneceğiz. Büyük kazanacağız" ifadelerine yer verildi.


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