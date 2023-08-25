Yapı Merkezi işçileri 11 gündür grevde: 'Büyük direneceğiz, büyük kazanacağız'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 11:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 11:02

Türkiye’den Tanzanya’ya giden ve demir yolu inşaatında çalışan Yapı Merkezi işçileri, 7 aydır ücretlerini alamadıkları için greve çıkarken, DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası da Türkiye'de yaptıkları eylemlerle işçilerin ücretlerinin ödenmesini istiyor.

GREV 11. GÜNÜNDE

Sahaya inen işçiler haklarını talep ederken; direnişte 11 gün de geride kaldı.

Dev Yapı-İş Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Direnişimizin 11. günündeyiz. İlk gün gibi aynı coşku ve heyecanla devam ediyor. Büyük direneceğiz. Büyük kazanacağız" ifadelerine yer verildi.