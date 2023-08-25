Yapı Merkezi işçileri 11 gündür grevde: 'Büyük direneceğiz, büyük kazanacağız'
Ücretlerini alamadıkları için grevde olan Yapı Merkezi işçileri direnişlerine devam ediyor. Grevde 11. güne giren işçiler, "Büyük direneceğiz, büyük kazanacağız" diyerek haklarını istiyor.
Türkiye’den Tanzanya’ya giden ve demir yolu inşaatında çalışan Yapı Merkezi işçileri, 7 aydır ücretlerini alamadıkları için greve çıkarken, DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası da Türkiye'de yaptıkları eylemlerle işçilerin ücretlerinin ödenmesini istiyor.
GREV 11. GÜNÜNDE
Sahaya inen işçiler haklarını talep ederken; direnişte 11 gün de geride kaldı.
Dev Yapı-İş Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Direnişimizin 11. günündeyiz. İlk gün gibi aynı coşku ve heyecanla devam ediyor. Büyük direneceğiz. Büyük kazanacağız" ifadelerine yer verildi.
Direnişimizin 11. günündeyiz.— DİSK / Dev Yapı-İş (@devyapi_is) August 25, 2023
İlk gün gibi aynı coşku ve heyecanla devam ediyor.
Büyük direneceğiz. Büyük kazanacağız. pic.twitter.com/OD9a5dQz5g
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