Midyat’ta inşaat işçisi elektrik akımına kapıldı
Mardin’in Midyat ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Midyat Yolbaşı Mahallesi’nde konut inşaatında çalışan M.A., iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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