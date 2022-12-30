Bursa'da cuma namazı çıkışı pusu: Hayatını kaybetti
Bursa’da cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkan bir kişi silahlı saldırıcı sonucu yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde iddiaya göre, şüpheli A.İ. (17) cuma namazını kılmak için Kurtuluş Camisi'ne gelen Cafer Aydın'ı (65) cami çıkışında beklemeye başladı.
Cami çıkışında bekleyen A.İ., belinden çıkardığı tabancayla Cafer Aydın'a altı el ateş etti. Mermiler Aydın’ın bacağına ve göğsüne isabet etti.
Ağır yaralanan Aydın olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Yaralı Aydın doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru silah ile camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Önce Görükle Polis Karakolu'na ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekipleri cami bölgesinde çalışma yürütürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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