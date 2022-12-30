Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaçak saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 14:23
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Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mustafa Turnalı'nın kullandığı 63 ADF 483 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen otomobilden uzun namlulu tüfekle ateş açıldı.

Şüpheliler kaçarken, yaralanan Turnalı’nın kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa Turnalı'nın öldüğü belirlendi.

Yaralanan yanındaki Şemse Turnalı (67) ile Hanife Turnalı (8) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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