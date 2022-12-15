Bursa'da dehşet... Sigara kullanmıyorum dedi, bıçaklandı

15 Aralık 2022 Perşembe, 09:57

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam 18.30 sıralarında 17 yaşındaki çocuk Muhammet A.'nın yanına iddiaya göre, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı.

Kimliği belirsiz kişi, sigara istediği Muhammet A.'dan "Sigara kullanmıyorum" cevabını aldı. Muhammet A. yoluna devam etmek isterken, önünü kesen şüpheli, "Yalan söylüyorsun" diyerek gencin karnına bıçak saplayıp kaçtı.

Muhammet A. yaralanırken, olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Muhammet A., karnındaki bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Tedaviye alınan Muhammet A.'nın karnındaki bıçağın ameliyatla çıkarılacağı öğrenildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.



