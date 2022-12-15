Bursa'da dehşet... Sigara kullanmıyorum dedi, bıçaklandı
Bursa'da kendisinden sigara isteyen kişiye sigara kullanmadığını söylediği için 17 yaşındaki çocuk karnından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam 18.30 sıralarında 17 yaşındaki çocuk Muhammet A.'nın yanına iddiaya göre, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı.
Kimliği belirsiz kişi, sigara istediği Muhammet A.'dan "Sigara kullanmıyorum" cevabını aldı. Muhammet A. yoluna devam etmek isterken, önünü kesen şüpheli, "Yalan söylüyorsun" diyerek gencin karnına bıçak saplayıp kaçtı.
Muhammet A. yaralanırken, olayı gören çevredekiler çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Muhammet A., karnındaki bıçakla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Tedaviye alınan Muhammet A.'nın karnındaki bıçağın ameliyatla çıkarılacağı öğrenildi. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
İlgili Haberler
- Diyarbakır’da adliye önünde taşlı, sopalı, döner bıçaklı kavga: 3 yaralı
- Bıçaklı saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz'dan 'güvenlik zirvesi' çağrısı: 'Pazartesi günü siyasi parti başkanlarına mektup göndereceğim'
- Yer Gaziantep... 15 yaşındaki çocuğa asansörde bıçaklı saldırıya ilişkin yeni gelişme
-
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den