Diyarbakır’da adliye önünde taşlı, sopalı, döner bıçaklı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır'da, adliye önünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve döner bıçağı kullanılan kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve döner bıçağının kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, tarafları güçlükle ayırırken, yaralılar da ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.
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