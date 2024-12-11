Bursa'da depoda yangın paniği: 2 katlı ev kül oluyordu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde depoda çıkan yangın bitişiğindeki 2 katlı bir eve sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınıp söndürüldü.
İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa Mahallesinde bulunan bir depoda saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.
Depodaki yangın kısa sürede bitişiğindeki 2 katlı bir eve sıçrayarak büyüdü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildii. Alevler, ekilerin 1 saatli müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Her hangi can kaybının olmadığı yangında depo ve evde maddi hasar oluştu. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.
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