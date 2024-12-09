Bursa'da pes dedirten anlar: Anahtarı unuttu, oğlunu iple sarkıttı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3’üncü katından düşen genç ağır yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Doğancı Caddesi’ndeki 4 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi.
İddiaya göre, 2. kattaki dairenin anahtarı içeride unutuldu. Ahmet B. (53) oğlu 17 yaşındaki Özcan’ı beline ip bağlayıp 3. katın balkonundan alt kata sarkıtmaya çalıştı.
O sırada belindeki ip çözülen Özcan B., yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üstü yere düştü.
Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
"ÖZCAN İYİ MİSİN?"
Acil servise gelen baba Ahmet B., sedyede yatan oğluna "Özcan oğlum iyi misin?" diye seslendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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