Bursa'da düğün yolunda feci kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

02 Ekim 2022 Pazar, 17:35

Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Yolu Sokak’ta, 2 Ekim Pazar günü saat 16.00 sıralarında; Abdullah A. (31) idaresindeki 46 NR 739 plakalı hafif ticari araca, ara sokaktan çıkan İlamettin Ç.’nin (34) kullandığı 16 BU 364 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan 06 BOL 077 plakalı kamyonete çarparak durdu. Kazada her iki sürücü ile hafif ticari araçta bulunan yolcular Nisanur A. (7), Kader A. (31) ile Kübra Ş. (22) yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari araçta bulunan ailenin bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.