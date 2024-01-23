Hatay'da 12 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'ın Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde, yurda yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 12 kaçak göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Madenboyu ve Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu mahallelerinde takip ettikleri 2 otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu durdurulan araçlarda, yurda yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 12 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla N.A, H.S. ve R.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.S. nöbetçi hakimliğince tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak göçmenler, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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