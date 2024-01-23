Konya'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Konya'da yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:57
Konya'da 28 kaçak göçmen yakalandı
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Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrollerde araçtaki 28 kaçak göçmenden 19'unun kimliğinin olmadığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan ve korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira ceza uygulanan araç sürücüsü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araç trafikten men edildi. Kaçak göçmenlerin sınırdışı edileceği öğrenildi.


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