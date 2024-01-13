Oto sanayi esnafı ile müşteriler arasında silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
Gaziantep’te oto sanayi sitesinde esnaf ile müşteriler arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
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Şahinbey ilçesi Mavikent Oto Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde, oto sanayi esnafı ile müşteriler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada silah ve bıçakların kullanılması sonucu isimleri öğrenilemeyen 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
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