Bursa'da ehliyetsiz sürücü kaldırıma daldı: 4 yaralı

Bursa'da ehliyetsiz sürücü Kerem A.'nın (17) kullandığı otomobil, önce kaldırımda yürüyen yayaya ardından cipe çarparak takla attı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ile yaya yaralandı.

Bursa'da ehliyetsiz sürücü kaldırıma daldı: 4 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 08:47

Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

Ankara Yolu Caddesi istikametinden, merkez istikametine ilerleyen ehliyetsiz sürücü Kerem A. yönetimindeki 16 BFT 900 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırımda yürüyen G.A.'ya, ardından 16 BDE 221 plakalı cipe çarparak takla attı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kerem A. ile yanında bulunan E.K., A.D. ve yaya G.A. yaralandı.

Kazayı gören yurttaşlar yaralıların yardımına koşarken olay sağlık ekiplerine bildirildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tek şeritten kontrollü sağlanan trafik yol temizleme çalışması ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

 


Etiketler: #Bursa #otomobil #kaza

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