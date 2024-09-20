Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 3'ü polis, 5 yaralı

Hatay'da otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 3'ü polis, 5 yaralı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:53

Kaza, sabah saatlerinde Erzin ilçesi Sıtkı Kara Bulvarı Hatsu kavşağında meydana geldi.

Erzin ilçesinden Dörtyol’a giden Mehmet Ertaç yönetimindeki 06 DZT 742 plakalı otomobil ile polis aracı çarpıştı.

Kazada 3 polis memuru hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Mehmet Ertaç ve eşi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #hatay #polis #polis aracı

İlgili Haberler

Adana’da kamyonet polis aracının üzerine uçtu: 2 yaralı

Adana’da kamyonet polis aracının üzerine uçtu: 2 yaralı
Şişli'de Cevahir AVM yanında feci kaza... Polis aracı anne ve kızına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Şişli'de Cevahir AVM yanında feci kaza... Polis aracı anne ve kızına çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ağır yaralanan anne hayatını kaybetmişti... Şişli'deki polis aracı kazasında polis 'ehliyetsiz' çıktı!

Ağır yaralanan anne hayatını kaybetmişti... Şişli'deki polis aracı kazasında polis 'ehliyetsiz' çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler