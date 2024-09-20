Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 3'ü polis, 5 yaralı
Hatay'da otomobille polis aracının çarpıştığı kazada 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Erzin ilçesi Sıtkı Kara Bulvarı Hatsu kavşağında meydana geldi.
Erzin ilçesinden Dörtyol’a giden Mehmet Ertaç yönetimindeki 06 DZT 742 plakalı otomobil ile polis aracı çarpıştı.
Kazada 3 polis memuru hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki Mehmet Ertaç ve eşi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #hatay #polis #polis aracı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li belediye başkanına siyasi yasak
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı