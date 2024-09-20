Gümüşhane'de otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
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AA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 16:48

Merkeze bağlı Tekke beldesi mevkisinde Mahmut Ergören (50) idaresindeki 31 U 0645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Melisa (21) ile Mehmet Dönekli (53) Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Dönekli'nin, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

 


Etiketler: #Gümüşhane #otomobil #kaza

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