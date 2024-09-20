Gümüşhane'de otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
Gümüşhane'de istinat duvarına çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Tekke beldesi mevkisinde Mahmut Ergören (50) idaresindeki 31 U 0645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Melisa (21) ile Mehmet Dönekli (53) Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Mehmet Dönekli'nin, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Etiketler: #Gümüşhane #otomobil #kaza
En Çok Okunan Haberler
-
- Gerici, zorba müdür için karar çıktı
- Emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmini
- Ağabey Enes cinayet için mi çağrıldı?
- Narin cinayetine ilişkin adli tıp raporu tamamlandı
- Mansur Yavaş konuya açıklık getirdi!
- Çağrı cihazlarının nasıl patlatıldığı ortaya çıktı!
- 'Büyük bir darbe aldık'
- 'Arabada kadınla çıplak halde yakalandı'
- Müge Anlı ile Demet Akalın arasında ‘Narin’ polemiği
- Bahçeli soru soran gazeteciyi azarladı