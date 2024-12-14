Tekstil fabrikasında acı olay: İşçinin parmağı koptu!
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan olayda, bir işçinin parmağı koptu.
İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi’nde bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde, çalıştığı fabrikada henüz nedeni tam öğrenilemeyen şekilde meydana gelen olayda parmağı kopan 47 yaşındaki C.P, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Burada ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Lüleburgaz’da özel bir hastaneye sevk edildi. Cerrahi operasyona alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #acil servis #Acil
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