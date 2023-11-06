Bursa'da erkek vahşeti... Evinde tabancayla vurulan Öznur ağır yaralandı: Eşi ile kayınbiraderleri gözaltında

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, evinde tabancayla vurulan Öznur Ç. (28) ağır yaralanırken, eşi Musa Ç. (33) ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç., gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 07:05
Bursa'da erkek vahşeti... Evinde tabancayla vurulan Öznur ağır yaralandı: Eşi ile kayınbiraderleri gözaltında
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Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak'taki bir evde,saat 18.00 sıralarında Öznur Ç., evinde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öznur Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Öte yandan polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yatak odasındaki duvarda mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Kadının eşi Musa Ç. ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDE AİLE FERTLERİ ARASINDA TARTIŞMA

Ayrıca, ağır yaralı kadının kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile fertleri arasında tartışma çıktı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından tartışan aile fertleri sakinleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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