Gaziantep'te 4 tüfek ile 50 tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı
Gaziantep'te bir işyeri ile ikamete yapılan operasyon sonucu 50 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyeri ve bir ikamete operasyon yaptı.
Yapılan operasyon çerçevesindeki aramalarda 50 adet kurusıkı tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 710 adet fişek ile 130 adet şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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