Gaziantep'te 4 tüfek ile 50 tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:24

Güncelleme: 20.10.2023 - 11:25

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyeri ve bir ikamete operasyon yaptı.

Yapılan operasyon çerçevesindeki aramalarda 50 adet kurusıkı tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 710 adet fişek ile 130 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.