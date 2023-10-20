Gaziantep'te 4 tüfek ile 50 tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı

Gaziantep'te bir işyeri ile ikamete yapılan operasyon sonucu 50 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:24
Gaziantep'te 4 tüfek ile 50 tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir işyeri ve bir ikamete operasyon yaptı.

Yapılan operasyon çerçevesindeki aramalarda 50 adet kurusıkı tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 710 adet fişek ile 130 adet şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


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