Bursa'da panik anları... Alev topuna dönen araçta patlama!
Osmangazi ilçesinde park halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince müdahale eden yangında aracın motor kısmında patlama meydana geldi. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'nde park halindeki otomobil aniden anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, yangını görenler 112 ekiplerine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken, aracın motor kısmında gelen patlama nedeniyle panik yaşandı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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