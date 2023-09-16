Bursa'da fabrikada korkutan yangın!

Bursa'da akşam saatlerinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 11:35
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Bursa merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ali Osman Sönmez Caddesi üzerinde bulunan iplik fabrikasında yangın çıktı.

Yangın esnasında mesaide olan işçiler durumu itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine kısa sürede sevk edilen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Bursa Yangın fabrika

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