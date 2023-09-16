Bursa'da fabrikada korkutan yangın!
Bursa'da akşam saatlerinde bir iplik fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Bursa merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Ali Osman Sönmez Caddesi üzerinde bulunan iplik fabrikasında yangın çıktı.
Yangın esnasında mesaide olan işçiler durumu itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine kısa sürede sevk edilen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları yapılırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Voleybolda 'devşirme' kuralında değişiklik
- Havacılık üniversitesinin başına gelene bak!
- Sakın geri adım atmayın!
- Özgür Özel adaylığını ilan etti
- Örsan K. Öymen adaylığını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ve Örsan Öymen açıklaması
- Erdoğan'ın 'Tanrıkulu' çıkışına tepki
- Siroz olan Harika Avcı’dan kötü haber
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan ilk açıklama!
- Konya'daki korkunç olayda yeni ayrıntılar