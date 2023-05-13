Bursa'da facia teğet geçti: 5 yaralı
Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada iki araç benzin istasyonu önünde çarpışırken, 5 kişi de yaralandı.
Feci kaza, İznik-Orhangazi yolu üzeri petrol istasyonu önünde meydan geldi. Anayolda seyreden Melek T. idaresindeki 16 AZK 681 plakalı araç aniden sola dönüş yapınca karşı yönden gelen Emirhan C. idaresindeki 16 ARA 468 plakalı otomobile çarptı.
Emirhan C.’nin kullandığı otomobil benzin istasyonundaki tabelaya vurarak durabildi.
YÜREKLER AĞZA GELDİ
Çarpışmanın etkisi ile benzin istasyonuna giren otomobil sürücüsü şans eseri pompa istasyonlarını ıskalayıp tabelaya vurarak durabildi. İlk müdahale çevredeki esnaflar tarafından yapılırken büyük bir tehlike atlatıldı.
Kazada araç sürücüleri Melek T. ve Emirhan C. ile sürücü olarak otomobilde bulunan Eren Ö., Semih K. ile Samet D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'dan 'giderayak' uyarısı: '
- Erdoğan son kozunu oynadı
- Fatih Portakal 'Şimdi siz düşünün' diyerek duyurdu
- İmamoğlu mitinginden dönen yurttaşlara saldırı!
- Neyin seçimi?
- Demet Akalın'ın katıldığı AKP konserini paylaştı
- Oy pusulası nasıl katlanır?
- YSK tutanak defterinde 'ikinci tur' ibaresi
- 24 saat sürecek seçim yasağı başladı
- Reyting sonuçları açıklandı: Erdoğan ilk 10'a giremedi