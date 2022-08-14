Bursa'da faciadan dönüldü: Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
Bursa’da bir kişi yolcu almak için istasyona giren metronun önüne atladı. Vatmanın aracı durdurmasıyla bu kişi kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Merkez Nilüfer ilçesi BURSARAY Odunluk İstasyonu'nda, 13 Ağustos Cumartesi saat 20.00 sıralarında bekleyen yolcular arasında bulunan bir erkek, metronun önüne atladı. Vatmanın istasyona yanaşırken yavaşlamasıyla rayların üzerine atlayan kişi, aracın altında kalmaktan kurtuldu.
ŞERİDİ GEÇİP ATLADI
Yetkililer olaydan yara almadan kurtulan yolcu ile ilgili açıklama yapmazken, görüntülerde istasyondaki yolcular arasında bulunan bir kişinin metro yaklaşırken güvenlik şeridini geçtiği, ardından geri adım attığı görülüyor.
VATMAN ARACI DURDURDU
Tekrar güvenlik şeridini geçen kişi, bir anda raylara atlıyor. Vatman bu sırada aracı durdururken, raylara atlayan kişi metronun altında kalmaktan son anda kurtuluyor. İstasyondaki yolcuların yaşadığı panik de kameraya yansıdı.
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