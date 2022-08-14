Bursa'da faciadan dönüldü: Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu

14 Ağustos 2022 Pazar, 13:24

Merkez Nilüfer ilçesi BURSARAY Odunluk İstasyonu'nda, 13 Ağustos Cumartesi saat 20.00 sıralarında bekleyen yolcular arasında bulunan bir erkek, metronun önüne atladı. Vatmanın istasyona yanaşırken yavaşlamasıyla rayların üzerine atlayan kişi, aracın altında kalmaktan kurtuldu.

ŞERİDİ GEÇİP ATLADI

Yetkililer olaydan yara almadan kurtulan yolcu ile ilgili açıklama yapmazken, görüntülerde istasyondaki yolcular arasında bulunan bir kişinin metro yaklaşırken güvenlik şeridini geçtiği, ardından geri adım attığı görülüyor.

VATMAN ARACI DURDURDU

Tekrar güvenlik şeridini geçen kişi, bir anda raylara atlıyor. Vatman bu sırada aracı durdururken, raylara atlayan kişi metronun altında kalmaktan son anda kurtuluyor. İstasyondaki yolcuların yaşadığı panik de kameraya yansıdı.