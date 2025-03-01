Bursa'da otomobil, halk otobüsüne çarptı: Çok sayıda kişi yaralandı!
Gürsu ilçesinde seyir halindeki otomobilin, halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde Gürsu Metro İstasyonu yanında, dün saat 22.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre; Muhammed Berat A. yönetimindeki otomobil, merkez istikametine ilerlerken, önünde seyreden Selattin A. idaresindeki halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi.
Otobüste yolcu olarak bulunan Beytullah Ş., Yasemen A., Tülay S., Sevinç H., Ecrin Ş., Ahmet Ş., Ümmü Gülsüm A., Kamile T., İlyas L. ve Hüseyin T. araç içinde yaşanan sarsıntıda yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Muhammed Berat A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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