Bursa'da faciadan dönüldü: TIR'ın dorsesi yol ortasında koptu!
Bursa'nın İnegöl ilçesine seyir halinde olan TIR'ın dorsesi koparak yol ortasında kaldı. O anlar bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel Ümitalan rampasında meydana geldi.
Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, yokuşa çıktığı sırada dorsesi bir anda koparak yol ortasında kaldı. Arkasından gelen sürücüler zorlukla durabildi.
100 METRE SONRA DURABİLDİ
TIR sürücüsü yaklaşık 100 metre ileride durabildi.
Sürücülerin saniyelerle kurtulduğu olay bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #dorse #yol #yol ortası
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