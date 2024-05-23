Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:58
Konya'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde Seydişehir-Konya Karayolu Yeni Oto Sanayi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki  motosiklet Yeni Oto Sanayi girişinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri yaralı sürüyücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı A.S. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.


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