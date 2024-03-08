Bursa'da feci kaza... Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 16:01

Güncelleme: 08.03.2024 - 16:01

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik şarampolden yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.