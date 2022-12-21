Bursa'da feci kaza... Portakal yüklü kamyon, köprüden çaya uçtu
Bursa’nın Karacabey ilçesinde, bariyerlere çarparak köprüden çaya düşen portakal yüklü kamyonun sürücüsü Kenan Uluğ (37), hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 10.30 sıralarında, Balıkesir- Bursa yolu Uluabat Mahallesi’nde meydana geldi. Balıkesir’den Bursa yönüne giden Kenan Uluğ yönetimindeki 35 ZV 2087 plakalı ve portakal yüklü kamyon, Uluabat Köprüsü'nde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
KURTARILAMADI
Bariyerleri parçalayan kamyon, köprüden Çapraz Çay'a düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri, sevk edildi. Kamyonda sıkışan Uluğ’un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kenan Uluğ’un cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, çaya düşen kamyon da çekiciyle kaldırıldı.
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