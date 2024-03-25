Bursa'da feci kaza... Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, kaza nedeni ile yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:26
Bursa'da feci kaza... Yaralılar hastaneye kaldırıldı
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Kaza saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi ile Altay Caddesi'nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi.

Yeşil Bursa Caddesi üzerinde seyir halinde Osman K. yönetimindeki 34 EFM 973 plakalı hafif ticari araç, Altay Caddesi üzerinden gelen sürücü İsmail M. (23) yönetimindeki 16 SVB 86 plakalı otomobil ile iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

AĞAÇA ÇARPARAK DURABİLDİ

Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Melike A. (27) ile Nurcan K. (22) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili araştırma devam ediyor.


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